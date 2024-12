Come si dichiara una carestia in una zona di guerra

Quali sono gli indicatori che permettono di classificare e agire? Come sempre, la risposta è nei manuali tecnici, una vera e propria miniera di informazioni per capire come si arriva a determinare una certa statistica. Analizziamo i casi del Sudan, dove "mai nella storia moderna così tante persone si trovano in una situazione di fame", e di Gaza, per cui è stata evidenziata "la possibilità di una carestia imminente"