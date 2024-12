Bahamas, rissa in Parlamento per scandalo corruzione polizia. VIDEO

Durante la discussione un deputato dell'opposizione ha afferrato il bastone cerimoniale del Parlamento per lanciarlo dalla finestra. Per calmare gli animi sono dovuti intervenire gli agenti di sicurezza

Momenti concitati durante una sessione del Parlamento delle Bahamas. La discussione stava affrontando lo scandalo della corruzione nella polizia quando all’improvviso un deputato dell'opposizione, Shanendon Cartwright, ha afferrato il bastone cerimoniale del Parlamento per lanciarlo dalla finestra. A fargli perdere le staffe è stato lo scontro verbale con la portavoce, Patricia Deveaux, che non gli ha dato la parola. Per calmare gli animi sono intervenuti gli agenti di sicurezza. Insieme a diversi parlamentari alleati, Cartwright è stato poi costretto a lasciare l'edificio. Nel 1965, il leader dell’opposizione lanciò il bastone cerimoniale da una finestra per spingere al cambiamento politico, un evento che divenne noto come “Martedì Nero”.