Leggi per sex workers, in Belgio hanno diritto a pensione e maternità

La decisione del Parlamento belga mette le prostitute sullo stesso piano di qualsiasi altro dipendente riconoscendo loro indennità e diritti. Si tratta della prima legge di questo tipo al mondo e segue la depenalizzazione del lavoro sessuale avvenuta nel 2022. "Un enorme passo avanti", afferma l'Unione belga delle lavoratrici del sesso

Diritti e indennità per le lavoratrici del sesso in Belgio. È entrata in vigore l’1 dicembre la legge che garantisce alle prostitute contratti di lavoro e protezione legale: un tentativo da parte del Parlamento belga di porre un freno agli abusi e allo sfruttamento. Come tutti gli altri dipendenti del Paese, anche le lavoratrici del sesso avranno diritto ai giorni di malattia, all'indennità di maternità e ai diritti pensionistici.

La legge Quella promulgata in Belgio è la prima legge al mondo di questo genere. Arriva come conseguenza alla depenalizzazione del lavoro sessuale avvenuta in Belgio nel 2022: un cambiamento che aveva però lasciato un grande punto interrogativo, non garantendo alcuna tutela ai lavoratori del sesso, né diritti lavorativi come l'indennità di disoccupazione o l'assicurazione sanitaria. Come specificato nella legge, le prostitute hanno ora il diritto, senza correre il rischio di ritorsione o licenziamento, di interrompere l'atto in qualsiasi momento, di rifiutare alcuni partner o di compiere atti specifici.

Igiene e sicurezza Oltre ai diritti per le lavoratrici del sesso, la legge pone anche nuove regole per i datori di lavoro. Questi devono prima di tutto essere di “buona reputazione” e avere una residenza commerciale in Belgio. Novità anche sul piano dell’igiene e della sicurezza: i datori di lavoro devono garantire ai loro dipendenti di operare in locali dotati di pulsanti antipanico, biancheria pulita, docce e preservativi. Le tutele non riguardano il lavoro a domicilio, né attività come lo striptease e la pornografia.