Secondo uno studio della Queen Mary University of London, milioni di giovani africani potrebbero soffrire di asma senza saperlo. Il report rivela che l'80% degli adolescenti coinvolti nella ricerca non ha mai ricevuto una diagnosi e, quindi, non ha mai assunto farmaci specifici. Tra gli ostacoli c'è la disinformazione sulla malattia, la scarsa conoscenza dei sintomi e l'inaccessibilità delle cure, spesso molto costose. Ne abbiamo parlato con Gioia Mosler, ricercatrice e coautrice dello studio