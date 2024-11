Il Papa domenica 15 dicembre sarà in Corsica

"Accogliendo l'invito delle Autorità civili ed ecclesiastiche del Paese, Papa Francesco compirà un Viaggio Apostolico ad Ajaccio il 15 dicembre prossimo, in occasione della conclusione del Congresso 'La religiosité populaire en Méditerranée'". E' quanto dichiara il direttore della Sala stampa della Santa sede, Matteo Bruni.

Secondo il programma diffuso oggi dalla Sala stampa vaticana, il Papa partirà alle 7.45 in aereo dall'Aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino per Ajaccio, nel cui scalo aereo atterrerà alle 9.00, con la conseguente accoglienza ufficiale. Alle 10.15 il Pontefice interverrà alla sessione conclusiva del Congresso "La religiosité populaire en Méditerranée" presso il Palais des Congrès et d'Exposition d'Ajaccio, in cui pronuncerà un discorso. Alle 11.20 è prevista la preghiera dell'Angelus con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e le consacrate e i seminaristi nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, anche qui con un discorso del Papa. Nel pomeriggio, alle 15.30 Francesco presiederà la messa nella Place d'Austerlitz" ("U Casone"). E prima della partenza per il rientro in Italia, alle 17.30 incontrerà il presidente della Repubblica Emmanuel Macron all'Aeroporto internazionale di Ajaccio, con successiva cerimonia di congedo alle 18.00. Alle 18.15 la partenza per Roma, con arrivo previsto a Fiumicino alle 19.05. Compresi l'Angelus e l'omelia della messa saranno quattro i discorsi pronunciati dal Pontefice nell'arco della giornata.