Usa, Donald Trump nomina Linda McMahon segretaria all'Istruzione

Donald Trump ha scelto Linda McMahon, cofondatrice della World Wrestling Entertainment (Wwe) creata con il marito Vince, come segretaria all'Istruzione della futura Amministrazione. McMahon, che aveva lavorato anche per la prima amministrazione Trump, è attualmente co-presidente del "transition team"."Combatterà instancabilmente" per consentire ai genitori le scelte migliori e, afferma il tycoon in una dichiarazione diffusa su Truth, per "fare dell'America il numero uno al mondo nel campo dell'istruzione".

Le critiche

L'associazione nazionale dell'Istruzione critica la nomina di Linda McMahon alla guida del dipartimento dell'istruzione. Con la scelta Donald Trump "mostra di non essere interessato al futuro degli studenti. Non è qualificata e il suo unico obiettivo è eliminare il dipartimento dell'istruzione e togliere risorse alle scuole pubbliche", afferma la National Education Association chiedendo al Senato di bocciare la nomina. "Gli studenti e il paese meritano di meglio" osserva l'associazione.