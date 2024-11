Regno Unito, a Londra cadono i primi fiocchi di neve. VIDEO

“La prima neve non è solo un evento, è una magia. Vai a letto in un mondo e ti svegli in un altro completamente diverso", scriveva il romanziere inglese John Boynton Priestley. Chissà se i suoi compatrioti condividono questo pensiero? Più prosaicamente i londinesi hanno contemplato la prima nevicate dell’inverno del 2024. L’evento è stato documentato da un video girato nel quartiere East Finchley, a nord della metropoli. Le immagini ci mostrano le strade imbiancate. Tuttavia, le temperature non sono ancora sufficientemente rigide, i fiocchi non sono rimasti integri sul terreno e si sono dissolti una volta giunti a terra.