Record all’asta di New York per Magritte: il dipinto “L’empire des lumières” (“L’impero delle luci”) è stato acquistato per oltre 121 milioni di dollari. Una cifra mai raggiunta per un’opera dell’artista e per quella di ogni altro surrealista. Il quadro faceva parte della collezione privata dell’interior designer e filantropa Mica Ertegun, scomparsa nel 2023 all’età di 97 anni.