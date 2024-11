Cina, attacco con un coltello in una scuola: almeno otto morti

Almeno otto persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite in un attacco con coltello in una scuola in Cina. Lo riferisce la polizia. Secondo le prime informazioni raccolte sull'accaduto, l'attacco è avvenuto in serata presso l'Istituto professionale di arte e tecnologia di Wuxi, nella provincia di Jiangsu. Il bilancio è stato per il momento confermato dalla polizia della città di Yixing. "Alle 18.30 (ora locale, le 11.30 in Italia) un attacco all'arma bianca si è verificato all'Istituto professione delle arti e della tecnologia di Wuxi" nella provincia di Jiangsu e "ha causato otto morti e 17 feriti", ha dichiarato la polizia della città di Yixing, dove si è consumata la tragedia. Un sospetto "è stato arrestato sul posto", ha aggiunto la stessa polizia.