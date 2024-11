Usa: 15 anni ad aviere Jack Teixeira, diffuse informazioni top secret

L'aviere statunitense che ha ammesso di aver fatto trapelare una serie di documenti riservati del Pentagono è stato condannato a 15 anni, secondo quanto riportato dai media statunitensi da un tribunale. Jack Teixeira ha orchestrato la più dannosa fuga di informazioni in un decennio mentre era in servizio come specialista informatico della Guardia Nazionale Aerea del Massachusetts. Ha pubblicato documenti altamente sensibili sulla piattaforma di social media Discord, da cui si sono diffusi su Internet

"Sei giovane e hai un futuro davanti a te, ma è un crimine grave", ha detto al 22enne imputato il giudice Indira Talwani della Corte distrettuale federale del Massachusetts. La condanna pone fine a un caso che ha sollevato dubbi sulla facilità con cui un membro di livello relativamente basso della guardia nazionale abbia potuto ottenere un nullaosta che gli aveva dato accesso ad alcuni dei segreti più sensibili del paese. "Mi dispiace per tutto il male che ho fatto e che ho causato", ha detto l'aviere. "Capisco che tutta la responsabilità e le conseguenze ricadono solo sulle mie spalle. E accetto qualsiasi cosa ciò possa comportare", ha aggiunto. Accusato di aver violato la legge sullo spionaggio, Teixeira aveva accesso al network informatico della difesa americana (anche sull'Ucraina) ed era stato sospettato quasi subito di essere la talpa dei leak del Pentagono. Un caso che ha imbarazzato l'amministrazione Biden nel mondo, gettato dubbi sulla controffensiva ucraina e messo sotto accusa la vulnerabilità della sicurezza americana. L'Fbi ha identificato la talpa anche grazie a dati di fatturazione della piattaforma per amanti dei videogiochi Discord, dove ha postato inizialmente i documenti classificati, e all'interrogatorio di un membro della chat, che ha legato il suo username online all'aviere. Teixeira dapprima ricopioò i documenti classificati in suo possesso, poi cominciò a portarli a casa per fotografarli perchè temeva di venire scoperto mentre trascriveva le carte sul posto di lavoro. I media avevano tracciato il profilo di un giovane patriottico, devoto cattolico, razzista e antisemita, fanatico delle armi, dubbioso del futuro dell'America e anti 'deep state', che forse per egocentrismo e vanità voleva solo dare "un assaggio di guerra vera" ai suoi compagni di war games online. Teixeira insomma non è considerato una spia e non aveva intenzione di danneggiare gli interessi Usa ma paghera' caro il suo errore.