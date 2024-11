Forti turbolenze su volo Lufthansa Buenos Aires-Francoforte: 11 feriti

L'aereo, un Boeing 747-8 che trasportava 329 passeggeri e 19 membri dell'equipaggio, ha incontrato una forte turbolenza durante il volo sull'Atlantico. Secondo quanto riferito dalla compagnia "la sicurezza del volo non è stata in pericolo in nessun momento"

Undici persone sono rimaste ferite in un volo Lufthansa da Buenos Aires a Francoforte a causa di forti turbolenze. L'aereo, un Boeing 747-8 che trasportava 329 passeggeri e 19 membri dell'equipaggio, ha incontrato una forte turbolenza durante il volo sull'Atlantico. Secondo quanto riferito dalla compagnia è stata molto breve e si è verificata in una zona di convergenza intertropicale.

La nota della compagnia

"Purtroppo, cinque passeggeri e sei membri dell'equipaggio hanno riportato per lo più ferite lievi", ha detto un portavoce della Lufthansa a Reuters. "La sicurezza del volo non è stata in pericolo in nessun momento", ha aggiunto il portavoce.

I feriti hanno ricevuto cure mediche immediatamente dopo l'atterraggio a Francoforte.