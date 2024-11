Albania, attesa la decisione dei giudici su 7 migranti

Uno degli otto selezionati per la procedura accelerata di frontiera è stato ritenuto vulnerabile per problemi sanitari, durante lo screening medico approfondito fatto all'arrivo, ieri mattina, nel porto di Shengjin. È stato quindi disposto che venga riportato in Italia. Gli altri sette migranti rimangono nel centro di Gjader, in attesa della decisione dei giudici romani sulla convalida del trattenimento

Rimangono in sette i richiedenti asilo portati in Albania dalla nave Libra. Uno degli otto selezionati per la procedura accelerata di frontiera - tre egiziani e cinque bengalesi - si è infatti scoperto essere vulnerabile per problemi sanitari, durante lo screening medico approfondito fatto all'arrivo, ieri mattina, nel porto di Shengjin. È stato quindi disposto che venga riportato in Italia, con trasferimento a Brindisi, a bordo della stessa nave della Marina Militare. Gli altri sette migranti rimangono nel centro di Gjader, in attesa della decisione dei giudici romani sulla convalida del trattenimento. Intanto, il Presidente dell'Associazione nazionale magistrati fa sapere che "non ci sarà invasione di campo", ma lo scontro con l'esecutivo potrebbe riaccendersi.