Kate Middleton parteciperà al Remembrance Sunday

Il fiore rappresenta la rinascita: fu fra i primi segni di vita a ricomparire sui campi devastati dal conflitto dopo la fine della Prima guerra mondiale. I cittadini del Commonwealth si fermano per un momento di silenzio allo scoccare delle ore 11 dell'11 novembre, giorno in cui si conclusero le ostilità. Poi continuano con la commemorazione anche la domenica successiva a quella data

L'11 novembre è il Remembrance Day. È conosciuto anche come Poppy Day per via del suo simbolo, un papavero. Viene festeggiato negli Stati membri del Commonwealth: l'Australia, il Canada e il Regno Unito lo osservano l'11esima ora dellì11esimo giorno dell'11 mese dell'anno. Quindi alle 11 dell'11 novembre. Poi continuano con la commemorazione anche la domenica successiva a quella data (nel 2022 è il 13 novembre)