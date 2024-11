Ucraina, New York Times: uccisi molti soldati nordcoreani

Le truppe della Corea del Nord entrate in guerra al fianco della Russia si sono scontrate per la prima volta con le forze ucraine, e diversi soldati sono rimasti uccisi, ha riportato il New York Times citando un alto funzionario ucraino e uno statunitense. I soldati hanno combattuto insieme alla Brigata 810 separata di fanteria navale russa. Le truppe fanno parte di quello che per i funzionari ucraini è un contingente di circa 10mila persone, inviate dal leader Kim Jong-un per sostenere gli sforzi di Mosca nella regione di Kursk. Il grosso delle truppe inviate da Pyongyang non è ancora entrato in azione, ma il loro intervento rappresenta un’importante escalation nel conflitto.