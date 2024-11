Parigi, 4 persone ferite a colpi di ascia e machete in metropolitana

Uno dei feriti - si apprende da fonti della polizia - ha avuto la mano recisa a colpi di ascia e un altro un taglio importante al cranio. Disagi alla circolazione sulla RER E tra Haussman Saint-Lazare e la stazione di Tournan in entrambe le direzioni di circolazione

Quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave, questa mattina sulla metro regionale parigina RER, nella banlieue di Parigi. I 4 sono stati feriti a colpi di ascia in una maxirissa che ha visto coinvolte diverse persone. Ignoti, al momento, i motivi della disputa. Alla stazione di Ozoir-la-Férrière, nel dipartimento di Senna e Marna, un uomo ha perso la mano a causa dell'aggressione mentre un altro ha riportato una profonda ferita al cranio, secondo quanto riporta l'emittente Bfmtv citando una fonte della polizia. Disagi alla circolazione sulla RER E tra Haussman Saint-Lazare e la stazione di Tournan in entrambe le direzioni di circolazione.