Incidente in India, bus precipita in un burrone: decine di morti

Almeno 36 persone sono morte in India, nello Stato settentrionale dell'Uttarakhand, dopo che l'autobus che le trasportava è precipitato in un burrone vicino alla città di Almora. Lo ha annunciato un funzionario del governo locale. Per ora, "36 vittime sono state confermate", ha detto alla stampa Deepak Rawat, un alto funzionario dello Stato himalayano, aggiungendo che "tre feriti gravi sono stati trasportati in ospedale in elicottero".