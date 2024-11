Teheran, studentessa iraniana si spoglia per protesta contro polizia

Una studentessa iraniana dell'Università islamica Azad di Teheran si è tolta i vestiti fuori dall'ateneo in segno di protesta dopo essere stata aggredita dalla polizia per aver indossato il velo in modo inappropriato. Lo riferisce Iran International, mentre è diventato virale il video che la mostra seduta, in mutande e reggiseno, nel cortile del dipartimento di Scienza e Ricerca dell'università. La ragazza è poi stata arrestata. "A seguito di un atto indecente da parte di una studentessa dell'università, la sicurezza del campus è intervenuta e l'ha consegnata alle autorità di polizia", ha scritto su X Amir Mahjoub, direttore generale delle relazioni pubbliche presso l'università. "I moventi e le ragioni sottostanti alle azioni della studentessa sono attualmente sotto inchiesta", ha aggiunto.