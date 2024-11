Australia, è morto a 110 anni il coccodrillo più grande al mondo

A dare la notizia è il parco faunistico Marineland Melanesia Crocodile Habitat di Green Island dove viveva da più di 37 anni. Cassius, il più grande coccodrillo in cattività del mondo secondo il Guinness dei primati, è morto per cause naturali

Morto nel nord-est dell'Australia il coccodrillo più grande del mondo, lungo 5,4 metri e un peso di quasi una tonnellata. A dare la notizia è il parco faunistico Marineland Melanesia Crocodile Habitat di Green Island dove viveva da più di 37 anni. Cassius, il più grande coccodrillo in cattività del mondo secondo il Guinness dei primati, è morto per cause naturali. "Era molto vecchio e si ritiene che abbia vissuto più a lungo del normale per un coccodrillo", ha scritto su Facebook il centro situato nello stato del Queensland. Secondo stime concordanti il coccodrillo aveva circa 110 anni. Fu chiamato Cassius in onore del leggendario pugile Cassius Clay, che in seguito cambiò il suo nome in Muhammad Ali. Cassius è stato nominato il coccodrillo più grande del mondo nel 2011, ma l'anno successivo è stato superato da Lolong, un coccodrillo filippino che misurava 6,4 metri di lunghezza e pesava 1.075 chilogrammi. Tuttavia, Lolong morì nel 2013 nella provincia filippina di Agusan del Sur, restituendo il record a Cassius.