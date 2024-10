Georgia, al via il riconteggio delle schede in circa il 14% dei seggi

Dopo le proteste sui presunti brogli elettorali in Georgia, al via ora il riconteggio delle schede elettorali in circa il 14% dei seggi. Ad annunciarlo è stata la commissione elettorale centrale del Paese, a seguito dell'ondata di proteste e denunce su possibili violazioni che avrebbero portato alla vittoria del partito filorusso al governo, Sogno georgiano. I partiti dell'opposizione filo-occidentali hanno rifiutato di riconoscere i risultati del voto di sabato, giudicandoli “falsificati”. "Le Commissioni elettorali distrettuali condurranno i riconteggi delle schede elettorali da cinque seggi elettorali selezionati casualmente in ciascun distretto elettorale", ha dichiarato la commissione in una nota ufficiale.