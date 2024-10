Il libro, acquisito dalla Peter Harrington Rare Books di Londra da un privato, sarà in vendita presso Abu Dhabi Art dal 20 al 24 novembre. Il dattiloscritto contiene quella che si pensa sia la prima apparizione scritta di una delle citazioni più famose del libro: "Non si vede bene che col cuore; l'essenziale è invisibile agli occhi". Ci sono anche due schizzi a matita originali dell'autore

Un raro dattiloscritto di "Il piccolo principe" di Antoine de Saint-Exupéry, contenente ampie correzioni fatte a mano dall'autore francese, sarà presto in vendita per 1,25 milioni di dollari. Il libro, acquisito dalla Peter Harrington Rare Books di Londra da un privato, sarà in vendita presso Abu Dhabi Art dal 20 al 24 novembre. Considerato il libro più tradotto al mondo oltre ai testi religiosi, il racconto è stato pubblicato al culmine della seconda guerra mondiale, quando l'autore combattè insieme gli Alleati nell'aeronautica militare francese.

Il dattiloscritto

Rilegato in una copertina nera usurata, il dattiloscritto in lingua francese di "Le Petit Prince" è stato scritto a New York durante l'esilio dell'autore dalla Francia occupata, secondo quanto affermato dalla Peter Harrington Rare Books di Londra. È una delle sole tre copie note esistenti, mentre le altre due si trovano all'Harry Ransom Center in Texas e nella biblioteca nazionale francese. Il dattiloscritto contiene quella che si pensa sia la prima apparizione scritta di una delle citazioni più famose del libro: "Non si vede bene che col cuore; l'essenziale è invisibile agli occhi".

Cosa contiene

Oltre alle correzioni manoscritte, il dattiloscritto contiene due schizzi a matita originali dell'autore, tra cui uno schizzo iniziale per l'illustrazione finale del libro del piccolo principe che torna a casa. Insieme al dattiloscritto c'è un assegno incassato per un'uniforme dell'aeronautica militare francese che Saint-Exupéry ordinò prima di lasciare New York per tornare in guerra.