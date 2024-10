Abercrombie & Fitch, arrestato l'ex ceo per traffico sessuale

L'ex amministratore delegato del colosso della moda e il suo partner britannico sono stati arrestati stamattina per traffico sessuale. L'Fbi ha aperto un'indagine l'anno scorso dopo che la Bbc aveva rivelato che i due uomini avevano abusato sessualmente di decine di uomini durante eventi ospitati nelle loro residenze di New York e negli hotel di tutto il mondo

L'ex amministratore delegato del colosso della moda Abercrombie & Fitch (A&F) e il suo partner britannico sono stati arrestati stamattina per traffico sessuale. Lo riporta la Bbc. Gli avvocati del ceo Mike Jeffries, 79 anni, e Matthew Smith, 60, hanno negato tutte le accuse e si sono rifiutati di commentare. L'Fbi ha aperto un'indagine l'anno scorso dopo che la Bbc aveva rivelato che l'ex ceo e il suo partner avevano abusato sessualmente di decine di uomini durante eventi ospitati nelle loro residenze di New York e negli hotel di tutto il mondo. Si trattava di un'operazione complessa che coinvolgeva un intermediario e una rete di persone incaricate di "reclutare" gli uomini per gli eventi. Nell'inchiesta è finito anche lo stesso gruppo Abercrombie & Fitch accusato di aver finanziato il traffico sessuale nel corso dei due decenni in cui Jeffries era al comando.