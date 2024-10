In un'intervista rilasciata a Fox News, il canale che strizza l'occhio all'elettorato repubblicano, la candidata dem alla Casa Bianca ha specificato anche che “come ogni nuovo leader che entra in carica, porterò il mio background, le mie esperienze professionali e le mie nuove idee”. Poi ha attaccato Trump: "Il presidente degli Stati Uniti dovrebbe essere in grado di affrontare le critiche senza minacciare di mettere in prigione i colpevoli"

La presidenza di Kamala Harris non sarà “una continuazione” di quella di Joe Biden. A dirlo è stata la stessa candidata dem alla Casa Bianca in un'intervista rilasciata a Fox News, il canale che strizza l'occhio all'elettorato repubblicano. Ai microfoni dell'emittente televisiva, l'attuale vicepresidente statunitense ha specificato anche che “come ogni nuovo leader che entra in carica, porterò il mio background, le mie esperienze professionali e le mie nuove idee”. Venti giorni prima delle elezioni presidenziali americane, Harris ha sottolineato che “rappresento una nuova generazione di leader”.

L'intervista di Kamala Harris a Fox News

Nel corso dell'intervista, Harris ha accusato il rivale Trump di “sminuire” gli americani. “Il presidente degli Stati Uniti dovrebbe essere in grado di affrontare le critiche senza minacciare di mettere in prigione i colpevoli”, ha detto la candidata dem. Rispondendo alle domande del giornalista di Fox News, la vicepresidente Usa ha affrontato anche i temi dell'immigrazione e dell'aborto. Ora, il suo obiettivo sembra essere quello di cercare l'appoggio di una parte dell'ala repubblicana. In un comizio in Pennsylvania, Harris si era già rivolta agli elettori non dem affermando che “per coloro che ci stanno guardando, se condividono questo punto di vista, qualunque sia il vostro partito, qualunque partito abbiate votato l'ultima volta, c'è un posto per voi in questa campagna”. E mentre la candidata dem cerca di fare breccia sull'elettorato repubblicano, il tycoon tenta di portare dalla sua gli elettori meno sensibili alla sua retorica. L'ex presidente si è presentato, di fronte a un pubblico di donne, come il “padre della fecondazione in vitro”, sostenendo che i repubblicani erano stati “più attivi” dei loro avversari in questo campo.

I sondaggi

Stando ai sondaggi, i due candidati sono testa a testa. Trump è riuscito a chiudere il leggero vantaggio nei sondaggi che aveva il suo rivale, soprattutto negli stati chiave del nord. Sull'altro fronte, Harris è tornata nuovamente in Pennsylvania, dopo una tappa in Michigan e prima di recarsi in Wisconsin. Il risultato delle presidenziali però potrebbe dipendere da altri Stati, come la Georgia, dove l'ex presidente Jimmy Carter, che il 1° ottobre ha compiuto cento anni, aveva dichiarato di voler vivere abbastanza a lungo per votare Kamala Harris.