Pixel 9, i telefoni di Google con l’I.A. si rinnovano: la prova

Disponibili in tre versioni, i nuovi smartphone della serie Google Pixel convincono per solidità (sia hardware che software), per la presenza di tante funzionalità di intelligenza artificiale (anche se non tutte per il momento arrivano in Italia), per le tante funzioni innovative a cui da sempre Google ci ha abituato. E anche per stile. La nostra prova dopo un mese di utilizzo intenso (di Daniele Semeraro)

Si è parlato moltissimo quest’estate del lancio dei nuovi Google Pixel 9, che arrivano in Italia in tre versioni: 9 (schermo da 6,3 pollici), 9 Pro (6,3 pollici) e 9 Pro XL (6,8 pollici). Si tratta, come sempre abbiamo evidenziato, di telefoni innovativi, pieni di funzionalità, che permettono di godere al meglio delle nuove tecnologie di Google, tra cui il sistema operativo Android e l’intelligenza artificiale di Gemini. Noi abbiamo messo alla prova il modello di punta, 9 Pro XL, per circa un mese.

Pixel 9 Pro XL è davvero comodo da impugnare e da trasportare (pesa poco più di 200 grammi per 8,5 mm di spessore). Il retro ha un vetro opaco, i lati sono realizzati in metallo lucido e ha un design che valorizza il comparto fotografico. Venduto in diversi colori, si annuncia più resistente delle precedenti versioni grazie al rivestimento in Corning Gorilla Glass Victus 2. Altra caratteristica molto importante, il display “Super Actua” è di un livello davvero ottimo: luminoso (fino a 3.000 nit), con colori fedeli alla realtà e non affatica gli occhi.