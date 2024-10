Halloween, è del Minnesota la zucca più grande del mondo. VIDEO

Un agricoltore del Minnesota ha vinto per il secondo anno consecutivo il campionato mondiale sul peso delle zucche di Half Moon Bay, in California. Ha detto che quest’anno è rimasto sorpreso del risultato perché non era "l’anno meteorologico giusto" per vincere

La "capitale mondiale della zucca" ha premiato una zucca gigante del peso di oltre 2mila chili al campionato mondiale di Half Moon Bay, in California. Alla 51esima edizione del concorso si è classificato primo – per il secondo anno consecutivo – l’agricoltore Travis Gienger di Anoka, Minnesota. L’anno scorso la sua zucca ha stabilito il record mondiale, con ben 2.749 libbre, mentre quest'anno è arrivata a 2.741 libbre. Il premio in denaro è di 9 dollari al chilo. "Vincere questo evento è incredibile – ha detto l’agricoltore – Perché non abbiamo avuto l'anno meteorologico giusto per farlo. Quindi essere qui su questo palco con la mia famiglia e i miei amici è fantastico".