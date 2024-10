Lituania, i socialdemocratici vincono il primo turno delle politiche

Il Psl ha vinto, rispettando così quelle che erano le previsioni, il primo turno delle elezioni politiche tenutesi ieri in Lituania con il 19,4% delle preferenze. In maniera sorprendente anche rispetto ai sondaggi il secondo posto, con il 18% delle preferenze, è stato conquistato dalla Lega patriottica (Lp) della premier uscente, Ingrida Simonyte. Il secondo turno, con cui verranno assegnati i 71 seggi parlamentari scelti attraverso il sistema uninominale, si svolgerà il 27 ottobre

Il Partito socialdemocratico lituano (Psl) ha vinto, rispettando così quelle che erano le previsioni, il primo turno delle elezioni politiche tenutesi ieri in Lituania con il 19,4% delle preferenze.

Gli altri partiti

In maniera sorprendente anche rispetto ai sondaggi che hanno preceduto la tornata elettorale, il secondo posto, con il 18% delle preferenze, è stato conquistato dalla Lega patriottica (Lp) della premier uscente, Ingrida Simonyte. Terzo (15%dei voti) il movimento populista Alba sul Nemunas (An) di Remigijus Zemaitaitis, seguito a ruota dal movimento “In nome della Lituania” dell'ex primo ministro, Skvernelis (9,2%), dalla Lega dei Liberali della presidente del Parlamento, Viktorija Cmilyte-Nielsen (7,7%) e, quindi, dal Partito dei verdi e dei contadini (Pvc), fermatosi al 7%.

L’affluenza in salita

Dopo lo scrutinio, dunque, i 70 seggi assegnati al primo turno con il metodo proporzionale vanno in massima parte al Psl (18), seguito da Lp (17) e An (14). Otto, sette e sei seggi, rispettivamente, agli altri partiti che hanno ottenuto voti validi. La tornata elettorale ha registrato una partecipazione al voto del 52,06%, quasi il 5% in più rispetto alle politiche svoltesi nel 2020. Il secondo turno, con cui verranno assegnati i 71 seggi parlamentari scelti attraverso il sistema uninominale, si svolgerà il 27 ottobre.