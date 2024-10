Morto a Mumbai Ratan Tata, presidente dell'omonimo gruppo

È morto questa sera in India, a 86 anni, Ratan Naval Tata, imprenditore e presidente per un ventennio del Tata Group. La notizia è stata data, in un comunicato, dal presidente della Tata Sons N. Chandrasekaran, che ha definito Ratan Tata "un leader davvero unico, il cui immenso contributo ha plasmato non solo il Gruppo Tata, ma la struttura stessa della nostra nazione". Uno degli industriali più influenti al mondo, Ratan Tata controllava più di 30 aziende in 100 Paesi del mondo, ma era noto per il suo stile di vita schivo, e definito un "santo laico" per la sua proverbiale integrità. Il primo ministro Narendra Modi, in un post su 'X', gli ha reso omaggio ricordando un "imprenditore visionario, un'anima compassionevole, un essere umano straordinario".