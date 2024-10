Si tratta di All The Good Times We Spent Together, dell'artista francese Alexander Lavet: due lattine di birra interamente decorate a mano con acrilici

A volte l'arte non è facilmente comprensibile da tutti. Anzi, alcune correnti artistiche sono così innovative e inusuali da risultare, ai più, nemmeno opere d'arte. È successo a un tecnico di ascensori del museo LAM di Lisse che, vedendo quelle che ha creduto essere due lattine abbandonate, le ha buttate nella spazzatura. In realtà quelle due lattine di birra sono un'opera chiamata All The Good Times We Spent Together, dell'artista francese Alexandre Lavet, interamente pitturate a mano con acrilici. Quando la curatrice si è resa conto della loro assenza ha subito avviate le ricerche, terminate in un sacco della spazzatura pronto per lo smaltimento. Miracolosamente, entrambe le lattine sono state trovate intatte. Ora sono state pulite poste temporaneamente in un posto d'onore all'ingresso del museo.