Las Vegas, aereo va a fuoco durante atterraggio d'emergenza. VIDEO

Un aereo ha preso fuoco durante l’atterraggio d’emergenza all’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas, sabato scorso. Il volo della Frontier Airlines arrivava da San Diego, ed era in fase di atterraggio quando è stato segnalato fumo dalla cabina di pilotaggio. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno messo in sicurezza i 190 passeggeri e i 7 membri dell’equipaggio. Il personale dell’aeroporto ha detto a Cnn che l’aereo “ha subito un atterraggio duro in cui sono scoppiate le gomme”. Dopo una temporanea chiusura, l’aeroporto è stato riaperto, ma sono ancora oggetto di indagine le cause dell’incidente.