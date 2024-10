Eduardo Paes ha assicurato ai suoi cittadini che se verrà rieletto, gli "ambulatori di medicina generale potranno prescrivere il generico dell'Ozempic (il discusso farmaco per il diabete di tipo 2 che spopola anche come dimagrante) gratis, per tutti"

Oltre 155 milioni di brasiliani si recheranno domani 6 ottobre alle urne nel primo turno delle elezioni municipali per le cariche di sindaci e consiglieri in 5.569 comuni in tutto il Paese. E c'è chi tenta di accaparrarsi voti con promesse discutibili: è il caso del primo cittadino di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, che ha assicurato ai suoi cittadini che se verrà rieletto, gli "ambulatori di medicina generale potranno prescrivere il generico dell'Ozempic - (il discusso farmaco per il diabete di tipo 2 che spopola anche come dimagrante, ndr) - gratis, per tutti".

"Preoccupazione sanitaria"

"L'anno prossimo il brevetto sarà aperto, esisterà il generico e io lo farò prendere a tutta la rete pubblica di medicina generale", ha spiegato in un'intervista il sindaco di Rio, 54 anni, raccontando anche di aver utilizzato lui stesso Ozempic e di aver perso ben 30 chili. "La preoccupazione non è estetica", ha affermato Paes, "è sanitaria. E ha persino assicurato che assumendo Ozempic non occorre fare sacrifici in fatto di alimentazione: "L'altro giorno sono andato a fare un esame del sangue e ho tutti i valori a posto. Non ho nemmeno rinunciato alle mie birrette". Il suo slogan è “não vai ter mais gordinho”, che significa "non ci saranno più cicciottelli". Una promessa ruffiana che può suonare allettante.



Cos'è Ozempic

Ma il farmaco Ozempic, nome commerciale della molecola semaglutide brevettato dall'azienda danese Novo Nordisk, serve a trattare pazienti con diabete di tipo 2 e obesità. Inducendo il senso di sazietà e riducendo la fame, fa perdere peso. Mancano invece ancora studi approfonditi sugli effetti dell’Ozempic nei nelle persone che non soffrono di diabete di tipo 2. E secondo gli esperti non andrebbe assunto da chi non soffre di patologie.