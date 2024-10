Taiwan, tifone Krathon si abbatte sull'isola con venti a 220 Km/h

Il tifone Krathon ha toccato terra nel sud dell'isola di Taiwan, nel distretto di Kaohsiung Xiaogang, intorno alle 12.40 (le 6.40 italiane): lo fa sapere l'ufficio meteorologico taiwanese. La tempesta ha già fatto almeno 2 morti e circa 100 feriti.

Decretata la chiusura di uffici governativi, scuole e mercati finanziari a causa dell'avanzare della tempesta. Le vittime sono un uomo di 70 anni della contea orientale di Hualien, morto in ospedale dopo essere caduto da un'altezza di tre metri, e un uomo di 66 anni della contea orientale di Taitung, la cui auto si è scontrata con una roccia mentre guidava attraverso l'autostrada a causa del maltempo. Diecimila persone sono state evacuate in tredici contee e città del'isola e quasi 110 mila case sono senza energia elettrica. Più di 200 voli in partenza o in arrivo all'aeroporto internazionale di Taoyuan sono stati cancellati. Con un raggio di 180 chilometri, la tempesta porta venti sostenuti a 126 km/h e raffiche di vento fino a 162 km/h.

Uba

030707 OCT 24