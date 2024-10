Il fondatore di Wikileaks partecipa a un'udienza organizzata dalla commissione per gli Affari giuridici e i diritti umani in cui viene esaminato il suo caso. L'evento di oggi "segna la prima testimonianza ufficiale di Assange da prima della sua incarcerazione nel 2019", spiegano da Wikileaks

Attesa per l'intervento, in programma questa mattina, a Strasburgo, di Julian Assange durante un'udienza organizzata dalla commissione per gli Affari giuridici e i diritti umani dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Nell'incontro saranno esaminate la detenzione e la condanna imposte al fondatore di Wikileaks e l'effetto dissuasivo e di autocensura che hanno avuto su giornalisti, editori e altri soggetti che operano nel campo dell'informazione. L'evento di oggi "segna la prima testimonianza ufficiale di Assange sul suo caso da prima della sua incarcerazione nel 2019", spiegano da Wikileaks.

Le prossime tappe

L'assemblea parlamentare, riunita in sessione plenaria, dibatterà e voterà mercoledì il rapporto della socialista islandese Thorhildur Sunna Aevarsdottir sul "trattamento sproporzionatamente duro" riservato ad Assange, e le misure che possono essere adottate affinché quanto accaduto a lui non si ripeta. La commissione per gli Affari giuridici e i diritti umani ha dichiarato di ritenere che le "accuse sproporzionatamente gravi" mosse contro Assange dalle autorità statunitensi, così come le pesanti sanzioni previste dall'Espionage Act per aver compiuto atti di giornalismo, rientrano nei requisiti stabiliti da una risoluzione dell'assemblea parlamentare del 2012 sulla definizione di prigioniero politico.