Zurigo, uomo accoltella tre bambini: uno è grave

Un uomo di nazionalità cinese ha accoltellato tre bambini in strada del quartiere di Oerlikon, nel nord di Zurigo. Uno dei bimbi è in gravi condizioni, come riferisce la polizia svizzera. L'uomo è stato arrestato.

La dinamica

L'aggressione è avvenuta in un asilo di Zurigo, intorno alle 12 di oggi. Sul posto è stata dispiegata una vasta operazione di polizia con il supporto di un drone per sorvolare l'area e il sospetto è stato arrestato. L'intera zona è stata transennata e la polizia ha assicurato che non vi è più alcun pericolo per la popolazione. "Poco dopo mezzogiorno, la polizia municipale di Zurigo è stata allertata per un crimine violento nella Berninastrasse. Tre bambini sono stati feriti. Un sospettato è stato arrestato", fanno sapere le forze dell'ordine in un comunicato diffuso su X.