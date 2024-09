Luis Armando Albino aveva 6 anni quando fu rapito in un parco della California, il 21 febbraio 1951. Venne portato via da una donna che, per attrarlo, gli offrì delle caramelle e da allora si persero le sue tracce. Sono passati più di 70 anni da quel giorno ma la nipote di Albino non si è mai arresa alla scomparsa dello zio. E, quasi per caso, ha fatto un test del DNA online. Un esperimento che ha aperto un nuovo mondo e dato una svolta alla ricerca nel momento in cui, grazie al test di genealogia online, ha trovato una anomala corrispondenza del 22% con il dna di quello che poi si sarebbe rivelato essere lo zio scomparso.

A ritrovarlo la nipote

La conferma è arrivata qualche giorno fa dal Bay Area News Group che ha riferito come proprio la nipote di Luis Armando Albino, con l'assistenza della polizia, dell'FBI e del Dipartimento di giustizia, abbia in effetti rintracciato lo zio che viveva sulla costa orientale degli Stati Uniti. L'uomo, nel frattempo, aveva lavorato come pompiere ed era stato un veterano del corpo dei Marines che aveva prestato servizio in Vietnam. Molte vite, dunque, sono passate da quel 21 febbraio 1951 in cui una donna attirò la sua attenzione. Lo aveva poi condotto, in aereo, sino a Puerto Rico, e qui aveva iniziato un’infanzia diversa insieme a una nuova famiglia. La madre che lo ha generato, morta nel 2005, non ha invece mai più potuto riabbracciarlo.