Germania, Brandeburgo al voto: Afd contende ad Spd un feudo storico

Tra i temi maggiormente battuti durante la campagna elettorale ci sono state le questioni economiche e l'immigrazione. Infatti, con la decisione di ripristinare i controlli ai confini, la maggioranza di Berlino prova ad avvicinare gli elettori di destra. Il sorpasso in Brandeburgo appare possibile, ma il partito di estrema destra rimarrebbe politicamente isolato, considerando che gli altri partiti hanno già detto di non volersi alleare per formare una coalizione che li comprenda.

Tornata elettorale importante oggi nel Brandeburgo, ambito dal partito di estrema destra Alternative fur Deutschland, dopo le vittorie ottenute in Turingia e Sassonia, altre due regioni fondamentali dell'ex DDR. Nel Land della capitale Berlino, feudo storico dei socialdemocratici che lo governano senza sosta dalla riunificazione nel 1990, si va al voto con i sondaggi che indicano una sfida serrata fra Afd e Spd. Le ultime rilevazioni vedono l'estrema destra al 28% e i socialdemocratici al 25%, mentre altre fonti restringono la forbice e mostrano la Spd ad un punto dall'Afd, in attesa dunque di una sfida all'ultimo voto.

La realtà del Brandeburgo

Comunque, all'interno di un panorama politico nazionale piuttosto frammentato, la Spd ha sempre mantenuto la maggioranza nel Brandeburgo, governandolo dal 1990 ad oggi. E sebbene i sondaggi confermino l'avanzata della destra estrema, è probabile che Spd continui a governare in coalizione (che ora comprende Cdu e Verdi). Il premier Woidke si candida per il suo quarto mandato, e se vincente supererebbe Stolpe e Platzeck, che hanno governato a Postdam per tre mandati. Con poco meno di 2,6 milioni di abitanti, il Brandeburgo rappresenta il decimo stato maggiormente popoloso dei 16 della Germania. Dalla caduta del Muro di Berlino nel 1989, tanti berlinesi si sono trasferiti qui per allontanarsi dalla città. Due importanti poli economici del Land sono l'aeroporto inaugurato nel 2020, diventato il terzo della Germania dopo Francoforte e Monaco, e la fabbrica Tesla con circa 7000 dipendenti.