Jasper Tjaden, professore di Ricerca sociale applicata all’Università di Potsdam, ha visto oltre 75.000 video dell’Afd per giungere alla conclusione che “anche TikTok è stato decisivo per la vittoria dell’estrema destra in Germania”. In Italia nessun partito ha ottenuto questi risultati, mentre in America neppure Donald Trump si aspetta di tradurre i numeri raggiunti sui social in voti alle urne. Qual è il segreto del successo dell’Afd su TikTok?