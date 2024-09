Woidke (Spd): "Nel Brandeburgo è stato un duro lavoro"

Il governatore uscente e capolista dell’Spd nel Brandeburgo, Dietmar Woidke, ha commentato le proiezioni che assegnano ai socialdemocratici un risicato vantaggio sull’Afd: "È stato un duro lavoro. Ma abbiamo detto subito che avremmo affrontato questa battaglia. Il nostro obiettivo era evitare al nostro Land un marchio marrone. E siamo lieti che, a quanto sembra dai dati attuali, potrebbe essere così", ha aggiunto, segnalando tuttavia che si dovranno comunque aspettare le prossime ore per avere certezza sui risultati. Woidke aveva annunciato che si sarebbe ritirato se fosse arrivato secondo.

Weidel (Afd): "Noi i veri vincitori, in Brandeburgo voto tattico"

Il campo dell’ultradestra, comunque, esulta: "Siamo in ogni caso noi i vincitori della serata. Il voto in Brandeburgo è stato tattico, ma dobbiamo accettarlo. Non a caso il cristiano-democratico Michael Kretschmer ha chiesto di votare per i socialdemocratici", ha detto la leader dell’Afd Alice Weidel. "Il voto di oggi è una tappa importante. Siamo molto sereni. Vedrete che succede alle federali", ha concluso. Stando ai dati attuali, Afd è arrivata seconda rispetto ai socialdemocratici, ma ha comunque conquistato molti voti.