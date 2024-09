Cina, tifone Pulasan a Shanghai: peggior tempesta degli ultimi 75 anni

La perturbazione che si è abbattuta sulla capitale finanziaria cinese finora non ha causato danni gravi o vittime, ma arriva a qualche giorno da Bebinca, che ha lasciato 30mila famiglie senza elettricità e ha causato l'evacuazione precauzionale di 400mila persone

Il tifone Pulasan, la tempesta più forte degli ultimi 75 anni, ha raggiunto Shanghai nella notte, allagando strade e creando diverse difficoltà. Secondo Xinhua, l’agenzia di stampa statale cinese, le raffiche di vento hanno raggiunto una velocità di oltre 80 chilometri all’ora, che dovrebbero indebolirsi con lo spostamento del tifone verso l’entroterra. I residenti di Shanghai hanno pubblicato video sui social con l’acqua all’altezza del polpaccio in alcuni quartieri, ma non ci sono finora segnalazioni di danni gravi o vittime. Pulasan è arrivato a qualche giorno dal tifone Bebinca, che ha causato blackout per oltre 30mila famiglie, e costretto almeno 400mila persone a evacuare a titolo precauzionale.