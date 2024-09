Moldavia, sisma in diretta tv: la reazione della presidente Maia Sandu

La presidente moldava è riuscita a mantenere la calma durante una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 che ha fatto sobbalzare lo studio televisivo in cui era intervistata. VIDEO

La sua reazione è stata diffusa in un video sui social. La presidente ha sgranato gli occhi e sorriso ironicamente, mantenendo la calma. La conduttrice dell’emittente pubblica Moldova 1 ha detto: “Un’anteprima in diretta, una scossa di magnitudo 5,2, un terremoto!”. “Così sembra”, ha risposto la presidente, convenendo poi con il presentatore che l’intervista stava avendo un “finale insolito”.

Lunedì un terremoto di magnitudo 5.2 con epicentro in Romania ha fatto sobbalzare lo studio televisivo in cui era intervistata la presidente moldava Maia Sandu, che è riuscita a mantenere la calma e ad affrontare la situazione con ironia.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Il terremoto: epicentro in Romania



Il sisma ha avuto epicentro nella contea rumena di Vrancea, una zona altamente sismica. È stato avvertito anche in Ucraina meridionale, oltre che in Moldavia, ma non ha provocato danni.