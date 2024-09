È stato presentato a Roma il progetto UK-Italy Young Leaders Programme (YLP), iniziativa di diplomazia pubblica voluta dai governi di Londra e Roma per approfondire conoscenza, collaborazione e amicizia tra Regno Unito e Italia attraverso il coinvolgimento di giovani talenti dei due Paesi. Faranno parte dell’iniziativa giovani under 40 con una professionalità avviata tra Italia e Uk ascolta articolo

Uno scambio di idee e di informazioni: un modo di interagire e di intensificare le relazioni tra Italia e Regno Unito creando una rete di giovani talenti che promuovano legami più stretti stimolando una visione innovativa per le relazioni bilaterali. A Villa Wolkonsky, la residenza dell’ambasciatore britannico a Roma, viene presentata la seconda edizione di progetto UK-Italy Young Leaders Programme. Ad accogliere giornalisti di stampa e media è David Burton, vice ambasciatore britannico. E’ la sua prima uscita pubblica in Italia. Scozzese di Glasgow dice di amare Roma: racconta che la capitale italiana è stata la meta del primo viaggio con sua moglie venti anni fa. Parla un buon italiano, lo ha imparato in poco più di un mese dal suo arrivo nel nostro paese.

Rapporti bilaterali Uk-Italia Quella tra Italia e Regno Unito – esordisce Burton – è una collaborazione intensa. Cita l’accordo di cooperazione tra i due paesi per la sicurezza internazionale, la tutela dell'ambiente, la giustizia, le politiche economiche. E ricorda l’importanza di un’intesa sull’immigrazione, argomento sensibile che sarà tra i temi dell’incontro di lunedì prossimo a Roma tra il primo ministro inglese Keir Starmer e la nostra premier Giorgia Meloni. Sarà il terzo incontro tra loro, ricorda Burton: Meloni e Starmer si sono visti per la prima volta a Washington subito dopo la vittoria dei laburisti, alla guida del governo inglese dal 5 luglio scorso. Ci sono circostanze, continua Burton, che renderanno quest'anno speciale: un nuovo esecutivo di colore diverso in Gran Bretagna che ha segnato un cambio di passo nel paese e gli impegni del governo italiano legati al fitto programma di appuntamenti della presidenza del G7.

Seconda edizione di Young Leaders Programme Ed è proprio alla vigilia di questo bilaterale tra i due premier che viene lanciata a Roma la seconda edizione di Young Leaders Programme. Giovani under 40 con una professionalità avviata tra Italia e Uk: brillanti talenti nei campi più svariati con una vita a cavallo tra le due nazioni. L’aspettativa è creare una classe dirigente del futuro. Selezionati in base a motivazione ed entusiasmo, le loro competenze spaziano dall’innovazione e le nanotecnologie dell'energia pulita (Italia e Regno Uniti sono paesi in prima linea quando si parla di dipendenza energetica) al mondo dell'arte (con patrimoni immensi l'Italia è un paese fonte, mentre la Gran Bretagna è una piazza finanziaria importante, il secondo mercato al mondo delle opere d’arte dopo New York).

Chi sono gli Young Leaders Provenienti da diversi percorsi di studio e di carriera, gli Young Leaders sono accomunati da talento, attitudine alla leadership e un forte interesse nel rafforzamento dei legami tra Regno Unito e Italia. I candidati selezionati per ogni edizione del programma hanno la possibilità di conoscersi, partecipare a iniziative organizzate dalle due ambasciate, a viaggi nel Regno Unito e in Italia e acquisire una migliore comprensione dei due paesi, attraverso incontri basati su uno scambio libero e proficuo con numerosi interlocutori che appartengono al mondo delle istituzioni, della politica, dell’economia, culturale e scientifico e dei media.

I edizione nel 2024 Il 2024 ha visto l’avvio della prima edizione dello UK-Italy YLP. Dieci giovani talenti italiani e britannici sotto i 40 anni hanno aderito con entusiasmo da diversi settori professionali. Pubblica amministrazione, forze armate, settore privato, politica, organizzazioni benefiche, start-up, mondo dell’arte: la lista dei primi Young Leaders annovera giornalisti, scienziati, militari, accademici, imprenditori, scrittori, direttori artistici e compositori. Questo mix eterogeneo di talenti visiterà Londra la prossima settimana dal 16 al 17 settembre e Roma dal 27 al 29 novembre.