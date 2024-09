Pensioni in Cina, innalzamento progressivo dell'età a partire dal 2025

Le novità

Altre novità arriveranno a partire dal 2030. Ad esempio, gli anni minimi di contributi pensionistici di base richiesti per i benefici mensili saranno gradualmente aumentati da 15 a 20 anni al ritmo di un rialzo di sei mesi all'anno. Nel frattempo, alle persone sarà consentito di andare in pensione volontariamente con non più di tre anni di anticipo dopo aver raggiunto l'anno minimo di contributi pensionistici. A luglio, la Cina ha anticipato che avrebbe gradualmente aumentato l'età pensionabile per consentire alle persone di lavorare più a lungo, per ridurre la pressione sui bilanci pensionistici con molte province già in difficoltà a causa di grandi deficit accumulati. L'attuale età pensionabile è di 60 anni per gli uomini, circa sei anni in meno rispetto alla maggior parte delle economie sviluppate, mentre per le donne con funzioni di quadro è di 55 anni e di 50 anni per le donne che lavorano nelle fabbriche.