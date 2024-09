Non veniva fotografato dal 1969. Qualche sporadica apparizione c'era stata, ma fino a poco tempo fa nessuno era più riuscito ad immortalare l'astore della Nuova Britannia, il raro rapace che vive solo sull'isola della Papua Nuova Guinea con cui condivide il nome e che è anche il suo unico habitat naturale.

A riuscire nell'impresa è Tom Vierus, fotografo delle Fiji, che si è accorto della rarità del suo scatto solo in un secondo momento. “Ho partecipato a un viaggio con il WWF a Pomio, in Nuova Britannia orientale, insieme a tre membri della comunità locale che mi hanno guidato attraverso la foresta per conoscere meglio le specie presenti - ha raccontato -. Ho fotografato diversi uccelli, tra cui l'astore della Nuova Britannia, ma all'epoca non ne conoscevo l'importanza”.

La foresta in cui Vierus ha fotografato il rapace fa parte dei Nakanai Ranges, una distesa aspra e ricca di montagne punteggiate di verde che formano una sezione del Sublime Karsts della Papua Nuova Guinea, un sito provvisorio del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

L'astore è classificato come specie vulnerabile nella Lista rossa dell'IUCN e la sua ultima documentazione scientifica risaliva al luglio 1969, conservata all'American Museum of Natural History di New York.