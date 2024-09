Tifone Yagi in Vietnam, ponte crolla davanti a un motociclista. VIDEO

Dopo aver provocato grossi danni nelle Filippine e in Cina, il ciclone asiatico ha raggiunto la costa vietnamita, spazzando via case, veicoli e costruzioni. Mentre nel Paese aumenta il conto di morti e feriti, un motociclista è riuscito a salvarsi per miracolo dalla caduta di un ponte nella città di Phu Tho. Il video diffuso sul web mostra il suo sguardo incredulo dopo aver frenato a pochissimi istanti dal crollo

La catastrofe naturale che si è scatenata in questi giorni nel Vietnam settentrionale ha causato diverse vittime, lasciando scampo per fortuna a diversi sopravvissuti. La causa è il tifone Yagi, che dopo aver creato danni nelle Filippine e nel sud della Cina ha raggiunto anche le regioni costiere vietnamite.

Oltre alle forti piogge, il ciclone è stato capace di spazzare via case e provocare frane nelle zone meno protette del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti arrivati dal Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale locale, si contano 82 morti e 64 dispersi.

Nella città di Phu Tho, il tifone Yagi ha anche fatto crollare un ponte intorno alle ore 10 di lunedì mattina. Dieci macchine e camion, insieme a due motociclette, sono cadute nel fiume sottostante. Gli operatori di soccorso sono riusciti a trarre in salvo alcune delle persone finite in acqua. “Mi sento come se fossi appena sfuggito alla morte. Non so nuotare e ho pensato che la mia vita sarebbe finita lì”, ha detto uno di loro a un’emittente vietnamita.

Per fortuna, qualcuno è riuscito a salvarsi per una questione di attimi. Uno dei video più diffusi sul web mostra un motociclista fermarsi appena prima del crollo, girandosi poi verso la macchina dietro di lui con lo sguardo incredulo. Nelle stesse immagini, però, si vede anche uno dei camion precipitati insieme al ponte, mentre gli altri veicoli si allontanavano in fretta.