Lucy Letby è stata condannata all'ergastolo per la cosiddetta "strage di bambini" avvenuta nel 2015-2016 al Countess of Chester Hospital. Negli ultimi mesi sui media inglesi sono emersi dubbi di colpevolezza legati ai numerosi casi di malasanità di cui è stato accusato il reparto maternità dell'ospedale. Letby vuole tentare un nuovo appello

Si è aperta martedì, in Gran Bretagna, l’inchiesta pubblica sulla cosiddetta infermiera killer accusata di aver fatto morire deliberatamente almeno 7 neonati (e di aver tentato di ucciderne altrettanti) nel reparto maternità di un ospedale inglese. Lucy Letby è stata condannata all’ergastolo per quella che è passata alle cronache come la “strage dei neonati” del Countess of Chester Hospital, avvenuta tra il 2015 e il 2016. Le ragioni del delitto sono rimaste perlopiù oscure.

L'inchiesta

La Thirlwall Inquiry era stata avviata formalmente nell’ottobre 2023 dal ministero della Sanità, ed è guidata dall’Alta Corte di Londra, Kathryn Thirlwall. L’inizio delle udienze pubbliche è stato posticipato a causa dei vari processi in corso: l'ultimo, conclusosi a luglio, ha visto Letby colpevole della morte di un altro bambino. Thirlwall si è impegnata pubblicamente a “fare tutto il possibile” per evitare che altre persone affrontino lo stesso dolore dei genitori dei neonati deceduti.

I dubbi di colpevolezza

Sui media inglesi, però, negli ultimi mesi sono emersi dubbi sulla colpevolezza di Letby. C’è chi ha richiamato l’attenzione sui numerosi casi di negligenza all’interno dell’ospedale, coinvolto in altre accuse di malasanità, specie nel reparto maternità. Letby ha anche nominato un nuovo avvocato per ritentare l’appello e cercare di ripetere il processo.