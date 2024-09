Il look con la barba del principe William che fa impazzire i fan

Il principe William è tornato dalle vacanze estive con un nuovo look: una barba ben curata sfoggiata in occasione della visita alla galleria Saatchi di Londra, dove è in corso un’esposizione di opere d'arte realizzate da persone senza fissa dimora.

Il nuovo stile non era sfuggito ai sudditi britannici già durante le Olimpiadi di Parigi, quando il principe del Galles era stato immortalato insieme alla moglie Kate mentre si congratulava con il team.



I fan apprezzano

Secondo un sondaggio, il 64% dei lettori del Telegraph apprezza il cambio di look. C’è anche chi ha scritto sui social: "La barba di William è tornata, e non è mai stato così bello! Speriamo che questa volta tenga lontano il rasoio”.