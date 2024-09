Argentina, sciatore sopravvive 11 ore sotto una valanga

È sopravvissuto 11 ore sotto la neve dopo essere stato travolto da una valanga. Augusto Gruttadauría, 29 anni, stava sciando a Bariloche quando è stato travolto dalla neve. Fortunatamente il suo cellulare ha continuato a funzionare e così è riuscito ad allertare i soccorsi: "Sono sul Cerro López, mi è caduta addosso una valanga. Faccio fatica a respirare, ho le gambe bloccate. Per favore".

L’operazione di salvataggio è scattata immediatamente con l’invio di un elicottero della protezione civile e con l'impiego di alpinisti via terra. In seguito al soccorso il ragazzo è stato trasportato all’ospedale più vicino. "Il suo stato di salute non è ottimale. Bisogna capire che si trovava in montagna da parecchio tempo e che ha subito ferite" ha dichiarato Carlos Madjinca, il segretario della Protezione civile di Bariloche.

Nella valanga è stata coinvolta anche una turista scozzese, Andrea Marshall. La 27enne purtroppo non è sopravvissuta.