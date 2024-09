Rebecca Cheptegei, morta la maratoneta ugandese bruciata dal fidanzato

La conferma è arrivata da Donald Rukare, presidente del Comitato olimpico ugandese. L'atleta, 33 anni, ha perso la vita a causa delle gravi ustioni riportate dopo che il suo fidanzato le aveva dato fuoco domenica scorsa. La maratoneta era ricoverata a Eldoret (Kenya) in terapia intensiva

"Abbiamo appreso della triste scomparsa della nostra atleta olimpica, Rebecca Cheptegei, in seguito ad un violento attacco da parte del suo fidanzato. Possa la sua anima gentile riposare in pace. Condanniamo fermamente la violenza contro le donne. E' stato un atto codardo e insensato che ha portato alla perdita di una grande atleta. La sua eredità continuerà a resistere nel tempo". Questo il messaggio, postato su X, attraverso il quale Donald Rukare, presidente del Comitato olimpico ugandese, ha annunciato la morte della maratoneta a causa delle gravi ustioni riportate dopo che il suo fidanzato le aveva dato fuoco domenica scorsa. L'atleta 33enne era ricoverata a Eldoret (Kenya) in terapia intensiva.