Venezuela, il presidente Maduro anticipa le feste natalizie a ottobre

"In omaggio a voi, in gratitudine a voi, decreterò che il Natale venga anticipato al primo ottobre", ha dichiarato il 61enne durante un discorso sulla tv nazionale. Strategia, la sua, che pare più un tentativo di placare le tensioni che coinvolgono il Paese dopo la sua presunta vittoria alle elezioni del 28 luglio , strategia peraltro già utilizzata in passato quando, nel 2021, pubblicò su X un video dove passeggiava lungo il cortile di Palazzo Miraflores di Caracas addobbato a festa, nonostante mancassero almeno due mesi e venti giorni al Natale.

Le contestazioni

Il risultato alle urne non ha convinto né l'opposizione, guidata da Edmundo Gonzalez Urrutia, né la popolazione, fatto che ha portato all'esplodere di diverse proteste e scontri violenti tra cittadini e polizia. L'accusa mossa contro l'ormai tre volte presidente è quella di aver truccato le elezioni; e se gli Stati Uniti e diversi paesi latinoamericani appoggiano le rivendicazioni di vittoria dell'opposizione venezuelana, questa volta persino gli alleati storici del presidente come Messico, Colombia e Brasile si sono rifiutati di riconoscere il risultato ufficiale prima di vedere i conteggi dettagliati dei voti. Peccato che l'agenzia elettorale nazionale abbia affermato di non poter pubblicare i registri a causa di un attacco hacker che avrebbe corrotto i dati, versione che secondo diversi osservatori internazionali non sarebbe supportata da alcuna prova.