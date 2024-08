L'Ue erogherà all'Italia 446 milioni per le calamità naturali del 2023

Lo annuncia una nota. Di questi 378,8 riguarderanno le inondazioni in Emilia Romagna di maggio e altri 67,8 milioni la Toscana per le inondazioni di ottobre e novembre

La Commissione europea propone di erogare 446,6 milioni di euro per aiutare l'Italia a riprendersi dalle calamità naturali del 2023. Lo annuncia una nota. Di questi 378,8 riguarderanno le inondazioni in Emilia Romagna di maggio e altri 67,8 milioni la Toscana per le inondazioni di ottobre e novembre. Gli aiuti complessivi saranno per oltre un miliardo di euro e riguarderanno anche Slovenia, Austria, Grecia e Francia.