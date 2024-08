Messico, bloccati a 70 metri su una giostra a causa di una tempesta

Minuti di terrore per alcuni visitatori del parco divertimenti Six Flags Mexico, che il 18 agosto sono rimasti sospesi in aria, dopo che una tempesta ha interrotto il funzionamento delle attrazioni del parco. La struttura si trova a Città del Messico. Un video ripreso da Omar Hernández Medrano mostra la giostra bloccata, lo Sky Screamer, mentre lui e altri passeggeri restano in balia di pioggia e vento forti. Secondo quanto riportato da Hernández Medrano all'agenzia Storyful, la giostra ha smesso di funzionare e i visitatori sono rimasti bloccati per circa 10 minuti. Secondo il sito del parco, l’attrazione porta i passeggeri a un’altezza di 74 metri. In una dichiarazione, Six Flags Mexico ha spiegato che la tempesta ha temporaneamente interrotto il funzionamento di diverse giostre, incluso lo Sky Screamer, e che il personale del parco ha attivato i protocolli di evacuazione, con la giostra che ha ripreso a funzionare poco dopo l’arresto.