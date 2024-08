Nozze in Texas, sposi chiedono 400 euro a testa: nessuno si presenta

Lo sfogo dello sposo su TikTok

“Tutte le persone che abbiamo invitato hanno rifiutato l'invito”, si è lamentato lo sposo Hassan Ahmed in un video pubblicato su TikTok. Il giovane ha chiesto ai suoi follower cosa pensassero dell'accaduto e ha giustificato la richiesta di denaro sostenendo di aver speso, per organizzare il matrimonio, circa 200mila dollari. “Pagate mille dollari per i biglietti per un concerto di Beyoncé o Chris Brown, ma quando siete invitati a un matrimonio con amici e familiari non potete permettervi il biglietto? Non lo capisco”, ha aggiunto. Di certo non un invito particolarmente elegante, dato che costringe gli ospiti a sborsare una cifra che non tutti possono permettersi o, per vari motivi, preferirebbero evitare.